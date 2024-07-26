Ливни с грозами и град обрушатся на Омскую область в пятницу

Днем температура воздуха в среднем составит от +25 до +30 градусов. В отдельных районах термометр покажет лишь до +20 градусов. В течение суток ожидаются сильные дожди, грозы. Местами синоптики прогнозируют град. Скорость ветра составит от 7 до 12 м/с. При грозе порывы могут достигнуть 20 м/с.