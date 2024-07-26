С укусами клещей обратились к медикам более 14,5 тысяч жителей Иркутской области

Со старта эпидсезона с жалобами на укус клеща обратились к медикам более 14,5 тысяч жителей Иркутской области. У детей паукообразных находили более трех тысяч раз. Как сообщили в Роспотребнадзоре региона наличие боррелиоза подтвердилось в 81 случае.