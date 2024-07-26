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С укусами клещей обратились к медикам более 14,5 тысяч жителей Иркутской области

С начала эпидсезона клещи кусали детей более трех тысяч раз.

Источник: Комсомольская правда

Со старта эпидсезона с жалобами на укус клеща обратились к медикам более 14,5 тысяч жителей Иркутской области. У детей паукообразных находили более трех тысяч раз. Как сообщили в Роспотребнадзоре региона наличие боррелиоза подтвердилось в 81 случае.

— Зафиксировано 59 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 11 — клещевым риккетсиозом, — поделились в ведомстве.

Всего специалисты проверили более десятка тысяч клещей из них 4086 оказались носителями инфекционных заболеваний.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что разработки и исследования ученых Иркутской области планируют взять в новые нацпроекты. Министр высшего образования и науки во время встречи с главой региона отметил научный потенциал Приангарья.