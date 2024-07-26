Обвиняемого в подрыве машины в Москве Серебрякова доставили из Турции в Россию

ФСБ доставила из Турции в Россию Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве машины офицера Генштаба в Москве ранее на этой неделе. Накануне при содействии турецких спецслужб его задержали в Бодруме, куда он уехал сразу после теракта. Серебряков уже находится в статусе арестованного и в ближайшее время будет помещен в СИЗО на два месяца.