В Красноярске на фестивале «НЕБОФЕСТ» 28 июля выступят Егор Шип, Глеб Самойлов и Снэйк

28 июля с 12:00 до 22:00 на острове Татышев пройдёт мультиформатный фестиваль «НЕБОФЕСТ». Всевозможные локации будут представлены для детей и взрослых. Вход на фестиваль свободный.
Гостей ждёт обширная парашютно-авиационная программа. В небе над Красноярском пролетят спортсмены-вингсьютеры. Они будут в специальных костюмах с цветными дымами и подсветкой.
Кроме того, в этот день на острове будет работать фуд-корт, творческий арт-квартал с мастер-классами, ярмарка изделий ручной работы, косплей и образовательный кластер. На мероприятии будут представлены более 35 видов спорта.
Также подготовлена музыкальная программа. Выступят Егор Шип, Маша и Медведи, Глеб Самойлов и Снэйк (программа Агата Кристи 35 на бис).
Добавим, что людей будут осматривать на наличие запрещённых предметов и веществ. На фестиваль нельзя проносить никакие напитки, оружие, взрывчатые вещества, газовые баллоны, воспламеняющиеся жидкости. Ещё под запретом аэрозольные баллоны, колюще-режущие предметы, наркотические вещества. Лекарства можно проносить только жизнеобеспечивающие.
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