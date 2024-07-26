Осадки и сильная жара ожидаются в пятницу в Казахстане

«В Кызылординской, Туркестанской, на западе, юге Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, на северо-западе Карагандинской, на северо-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге Алматинской, на юго-западе, юге Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, в центре области Абай сохраняется, на юге области Улытау ожидается высокая пожарная опасность. В Мангыстауской, юге, в восточной части Атырауской, на юге Костанайской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — добавили в «Казгидромете».