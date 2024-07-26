Осадки и сильная жара ожидаются в пятницу в Казахстане

«Под влиянием циклона и связанных с ним атмосферными фронтальными разделами сохраняется неустойчивый характер погоды на большей части страны, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди. На севере РК ночью и утром ожидается туман», — говорится в сообщении.
Днем в Жамбылской, Алматинской, Туркестанской областях, в области Жетысу, Абай, Улытау, на юге Карагандинской области сохраняется, в Павлодарской области ожидается сильная жара. Днем на севере, в центре Алматинской области, на севере, юге, в центре области Жетысу, в пустынных районах Туркестанской, на западе Жамбылской области ожидается очень сильная жара.
«В Кызылординской, Туркестанской, на западе, юге Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, на северо-западе Карагандинской, на северо-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге Алматинской, на юго-западе, юге Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, в центре области Абай сохраняется, на юге области Улытау ожидается высокая пожарная опасность. В Мангыстауской, юге, в восточной части Атырауской, на юге Костанайской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — добавили в «Казгидромете».
В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 26−28 тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−25 тепла, днем сильная жара 39−41 градусов.
В Акмолинской области днем +23+28, ночью +15+20.
В области Улытау днем +31+36, ночью +20+25 (на севере +17).
В Карагандинской области днем +28+33 (на юге +37), ночью +16+21 (на юге +25).
В Северо-Казахстанской области днем +19+24 (на востоке +27), ночью +11+16.
В Костанайской области днем +18+23 (на юге +27), ночью +15+20.
В Актюбинской области днем +20+25 (на юге +28), ночью +10+15 (на юге +18).
В области Абай днем +30+35 (на юге +38), ночью +17+22.
В Восточно-Казахстанской области днем +30+35 (на востоке +25), ночью +15+20 (на востоке +12).
В Павлодарской области днем +30+35, ночью +13+18 (на севере +10).
В Алматинской области днем +33+38 (на севере, в центре +41, в горных районах +23+28), ночью +20+25 (в горных районах +10+15).
В области Жетысу днем +34+39 (на севере, в центре, на юге +41, в горных районах +29), ночью +16+21 (в горных районах +12).
В Туркестанской области днем +37+42 (в пустынных районах +45), ночью +23+28 (в горных районах +20).
В Западно-Казахстанской области днем +25+30 (на востоке +22), ночью +12+17.
В Атырауской области днем +27+32, ночью +15+20.
В Мангистауской области днем +28+33 (на юге +36), ночью +18+23.
В Кызылординской днем +31+36, ночью +20+25 (на севере +17).
В Жамбылской области днем +35+40 (на западе +43, в горных районах +32), ночью +23+28 (в горных районах +18).
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.