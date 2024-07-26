В Казахстане посмертный донор спас жизни четырех человек

В Минздраве сообщили, что у 18-летнего парня, который скончался от полученных в ДТП травм, с согласия родственников изъяли печень, сердце и две почки, и эти органы были успешно пересажены четырем пациентам, длительное время ожидавшим донорские органы, передает Zakon.kz.