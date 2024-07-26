В Казахстане посмертный донор спас жизни четырех человек

Операции по пересадке органов специалисты провели 25 июля 2024 года.
«В Центре сердца Шымкента новое сердце получил пациент 1966 года рождения. В Национальном научном центре хирургии имени А. Н. Сызганова пересадили печень пациентке 1966 года рождения. В областной клинической больнице Туркестанской области проведена трансплантация почки пациенту 1984 года рождения, в клинике University Medical Center пересадили вторую почку ребенку 2008 года рождения».
Ранее, 17 июля 2024 года, в Казахстане также были проведены успешные трансплантации. В клиниках University Medical Center пересадили сердце женщине 1980 года рождения, легкое — женщине 1967 года рождения и почку — ребенку 2009 года рождения. В ТОО «ННОЦ» пересадили печень мужчине 1971 года рождения и почку — женщине 1981 года рождения.
По данным РЦКТВМУ, в 2023 году в Казахстане было зарегистрировано 7 посмертных доноров, что позволило пересадить 19 органов. С начала 2024 года количество посмертных доноров составило 5, что дало возможность пересадить 19 органов.