Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане посмертный донор спас жизни четырех человек

В Минздраве сообщили, что у 18-летнего парня, который скончался от полученных в ДТП травм, с согласия родственников изъяли печень, сердце и две почки, и эти органы были успешно пересажены четырем пациентам, длительное время ожидавшим донорские органы, передает Zakon.kz.

Источник: министерство здравоохранения РК

Операции по пересадке органов специалисты провели 25 июля 2024 года.

«В Центре сердца Шымкента новое сердце получил пациент 1966 года рождения. В Национальном научном центре хирургии имени А. Н. Сызганова пересадили печень пациентке 1966 года рождения. В областной клинической больнице Туркестанской области проведена трансплантация почки пациенту 1984 года рождения, в клинике University Medical Center пересадили вторую почку ребенку 2008 года рождения».

Минздрав РК

Ранее, 17 июля 2024 года, в Казахстане также были проведены успешные трансплантации. В клиниках University Medical Center пересадили сердце женщине 1980 года рождения, легкое — женщине 1967 года рождения и почку — ребенку 2009 года рождения. В ТОО «ННОЦ» пересадили печень мужчине 1971 года рождения и почку — женщине 1981 года рождения.

По данным РЦКТВМУ, в 2023 году в Казахстане было зарегистрировано 7 посмертных доноров, что позволило пересадить 19 органов. С начала 2024 года количество посмертных доноров составило 5, что дало возможность пересадить 19 органов.

медицина