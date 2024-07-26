Прошедшее 25 июля стало самым холодным в Екатеринбурге за последние 10 лет

В пятницу большую часть Свердловской области охватит похолодание — днем ожидается температура +10°..+15°, на севере и северо-востоке до +16°..+18°. Несмотря на то, что севернее Серова может не быть дождей, на юге их объем будет близок к половине июльской нормы — на севере выпадет до 5−10 мм осадков, на юге от 40−50 мм. В ночь на субботу центр циклона переместится из Челябинской области к границе Свердловской и Курганской областей, что может вызвать грозы на Среднем Урале.
В Екатеринбурге 26 июля температура днем установится на отметке +12°..+14°, будет пасмурно с дождем от умеренного до сильного, ветер северный, северо-восточный, 4−9 м/с, порывы до 14 м/с. В субботу температура будет на том же уровне — ночью +12°, днем +14°, в воскресенье ожидается ночью +12°, днем +15°.
С понедельника, 29 июля, в город начнет возвращаться тепло: в этот день ночью до +12°, днем до +17°, во вторник — ночью +13°, днем +21°, в среду — ночью +13°, днем +22°. В первый день августа ночью установится температура на отметке +14°, днем воздух прогреется до +23°.
Напомним, днем ранее МЧС Свердловской области предупредили об очень сильных и продолжительных дождях и грозах, крупном граде, а также ветре с порывами до 25 м/с, которые местами ожидаются 26 и 27 июля.