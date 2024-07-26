Прошедшее 25 июля стало самым холодным в Екатеринбурге за последние 10 лет

В пятницу большую часть Свердловской области охватит похолодание — днем ожидается температура +10°..+15°, на севере и северо-востоке до +16°..+18°. Несмотря на то, что севернее Серова может не быть дождей, на юге их объем будет близок к половине июльской нормы — на севере выпадет до 5−10 мм осадков, на юге от 40−50 мм. В ночь на субботу центр циклона переместится из Челябинской области к границе Свердловской и Курганской областей, что может вызвать грозы на Среднем Урале.