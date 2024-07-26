В Омской области 1 сентября не будут проводить школьные линейки

В этом году учебный год омских школьников начнётся со 2 сентября. Об этом сообщил 25 июля губернатор Омской области Виталий Хоценко во время прямого эфира в соцсетях. Изменения ввели в связи с тем, что 1 сентября в 2024 году выпадает на воскресенье.