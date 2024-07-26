В Омской области 1 сентября не будут проводить школьные линейки

В этом году учебный год омских школьников начнётся со 2 сентября. Об этом сообщил 25 июля губернатор Омской области Виталий Хоценко во время прямого эфира в соцсетях. Изменения ввели в связи с тем, что 1 сентября в 2024 году выпадает на воскресенье.
Глава региона также напомнил про рюкзаки с канцелярией, которые первоклассники получат на линейках. Школьникам раздадут 24,5 тысячи рюкзаков.
«Рюкзаки будут брендированы гербом нашей страны и нашей области. Никуда записываться не надо. Первоклассники приходят на школьные линейки и получают свои рюкзаки», — рассказал Виталий Хоценко.
На эти цели были выделены 120 миллионов рублей. Кроме рюкзаков, первоклассники получат канцелярские наборы, состоящие из 46 предметов (тетради, пеналы, обложки
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