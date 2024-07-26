Грозы и до +30°С ожидается в Беларуси в пятницу

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, а также электроэнергии в населенных пунктах. Грозы также могут стать причиной возникновения лесных пожаров и возгораний в жилых и производственных зданиях.