Грозы и до +30°С ожидается в Беларуси в пятницу

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси в пятницу, а максимальная температура воздуха составит +30°С, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Днем местами, а по западу на большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер неустойчивый 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха составит +25…+30°С, в западных районах — +21…+24°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, а также электроэнергии в населенных пунктах. Грозы также могут стать причиной возникновения лесных пожаров и возгораний в жилых и производственных зданиях.
При жаркой погоде повышается риск заболеть инфекционными и паразитарными заболеваниями, обостряются сердечно-сосудистые болезни, высока вероятность тепловых ударов.