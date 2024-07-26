Конец июля в Самаре будет умеренно теплым

В пятницу, 26 числа, в Самаре переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, северный, 8…13 м/с. Температура воздуха +20…+22 °C.
В субботу, 27 числа, в регионе сохранится переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +20…+25 °C.
28 июля в Самарской области по-прежнему будет облачно. Ночью без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы +10…+15 °C, днем +20…+25 °C.
Начало рабочей недели в губернии прогнозируется умеренно теплым. В понедельник, 29 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +21…+26 °C.