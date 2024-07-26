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Конец июля в Самаре будет умеренно теплым

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать в Самарской области в ближайшие дни, с 26 по 30 июля.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 94% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

В пятницу, 26 числа, в Самаре переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, северный, 8…13 м/с. Температура воздуха +20…+22 °C.

В субботу, 27 числа, в регионе сохранится переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +20…+25 °C.

28 июля в Самарской области по-прежнему будет облачно. Ночью без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы +10…+15 °C, днем +20…+25 °C.

Начало рабочей недели в губернии прогнозируется умеренно теплым. В понедельник, 29 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +21…+26 °C.