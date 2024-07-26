В Екатеринбурге почти 70% школьников улучшили свои результаты на пересдаче ЕГЭ

Всего в резервные дни 4 и 5 июля на пересдачу пришел 1251 одиннадцатиклассник. Больше всего выпускников явилось на ЕГЭ по обществознанию, на него пришли 315 школьников. Информатику решили пересдать 305 человек, профильную математику — 188 человек, русский язык заново сдали 120 школьников. На экзамены по биологии и химии пришли по 90 человек, на английский язык — 59 выпускников, историю пересдали 29 человек, литературу — 25 человек, 20 одиннадцатиклассников пришли пересдавать базовую математику. Еще шесть человек попробовали улучшить результаты на ЕГЭ по физике, по географии — три человека, один человек пересдавал французский язык.