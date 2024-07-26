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В Екатеринбурге почти 70% школьников улучшили свои результаты на пересдаче ЕГЭ

Почти 70% пришедших на пересдачу ЕГЭ школьников в Екатеринбурге смогли улучшить свои результаты, таких оказалось 874 человека, рассказали в администрации города. При этом 266 выпускников (21,3%) ухудшили результаты, неизменными набранные баллы оказались у 111 сдавших (8,9%).

Источник: Коммерсантъ

Всего в резервные дни 4 и 5 июля на пересдачу пришел 1251 одиннадцатиклассник. Больше всего выпускников явилось на ЕГЭ по обществознанию, на него пришли 315 школьников. Информатику решили пересдать 305 человек, профильную математику — 188 человек, русский язык заново сдали 120 школьников. На экзамены по биологии и химии пришли по 90 человек, на английский язык — 59 выпускников, историю пересдали 29 человек, литературу — 25 человек, 20 одиннадцатиклассников пришли пересдавать базовую математику. Еще шесть человек попробовали улучшить результаты на ЕГЭ по физике, по географии — три человека, один человек пересдавал французский язык.

Один из пересдавших стал 118 стобалльником и десятым двухсотбалльником Екатеринбурга — выпускнику гимназии № 9 удалось набрать за ЕГЭ по физике 100 баллов, при этом он уже имел 100-балльный результат по профильной математике.

Напомним, в начале месяца в Екатеринбурге на пересдачу ЕГЭ собирались 1412 человек, всего 21% от всего количества выпускников 11 классов. Всего в Свердловской области более 3 тыс. выпускников решили пересдать один из итоговых экзаменов — это около четверти всех учеников.

образование