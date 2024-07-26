Схему движения автобусов изменят до 25 августа в Хабаровске

В Хабаровске на месяц изменится схема движения автобусов из-за ремонта улицы Воронежской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как отметили в мэрии, ремонт охватит участок от улицы Станционной до улицы Большой. В связи с этим до 25 августа 2024 года подъезд к остановке «Гостиница “Звездная” (Автовокзал) будет полностью перекрыт.
«Автобусы № 6, 7, 10, 11, 22, 23, 34, 35, 54, 71, 75, 89 и троллейбус № 2 будут следовать через территорию автовокзала по новой временной схеме. Движение будет осуществляться в соответствии с дорожными знаками», — сообщили власти города.
Чтобы получить подробную информацию о новых маршрутах, можно позвонить диспетчеру по телефону 45−00−56.