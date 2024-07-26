В Омске вновь зафиксировали выбросы сероводорода

По данным, опубликованным на сайте Обь-Иртышского УГМС, это произошло в среду, 24 июля в Ленинском округе. Превышение составило 1,9 ПДК.
Напомним, что вначале июля превышение ПДК в разных районах Омска фиксировали 5, 8, 9 и 10 числа.
В одном из округов Омска вновь было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.
По данным, опубликованным на сайте Обь-Иртышского УГМС, это произошло в среду, 24 июля в Ленинском округе. Превышение составило 1,9 ПДК.
Напомним, что вначале июля превышение ПДК в разных районах Омска фиксировали 5, 8, 9 и 10 числа.