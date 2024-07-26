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В Омске вновь зафиксировали выбросы сероводорода

В одном из округов Омска вновь было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

По данным, опубликованным на сайте Обь-Иртышского УГМС, это произошло в среду, 24 июля в Ленинском округе. Превышение составило 1,9 ПДК.

Напомним, что вначале июля превышение ПДК в разных районах Омска фиксировали 5, 8, 9 и 10 числа.

экология