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Музеи Пермского края стали бесплатными для участников СВО

Для того чтобы воспользоваться новой льготой, необходимо предъявить соответствующий документ.

Источник: пресс-служба краевого правительства

С 25 июля в Пермском крае началась всероссийская акция, в рамках которой участники СВО и их семьи смогут бесплатно посетить пермские музеи. Акция продлится до конца текущего месяца. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

В перечень свободных для посещения локаций вошли следующие: Пермский краеведческий музей, Музей-заповедник «Пермь-36», Чердынский краеведческий музей, Музей современного искусства PERMM, Коми-Пермяцкий краеведческий музей имени П. И. Субботина-Пермяка.

Кроме того, ветераны спецоперации и их близкие смогут побывать во всех филиалах пермского краеведческого музея, в том числе в архитектурно-этнографическом «Хохловка».

Для посещения музеев по льготной категории необходимо предъявить соответствующие документы. Краевые власти пообещали, что «Музейные недели» в будущем будут носить регулярный характер.

выставки и музеи