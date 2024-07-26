Музеи Пермского края стали бесплатными для участников СВО

С 25 июля в Пермском крае началась всероссийская акция, в рамках которой участники СВО и их семьи смогут бесплатно посетить пермские музеи. Акция продлится до конца текущего месяца. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.
В перечень свободных для посещения локаций вошли следующие: Пермский краеведческий музей, Музей-заповедник «Пермь-36», Чердынский краеведческий музей, Музей современного искусства PERMM, Коми-Пермяцкий краеведческий музей имени П. И. Субботина-Пермяка.
Кроме того, ветераны спецоперации и их близкие смогут побывать во всех филиалах пермского краеведческого музея, в том числе в архитектурно-этнографическом «Хохловка».
Для посещения музеев по льготной категории необходимо предъявить соответствующие документы. Краевые власти пообещали, что «Музейные недели» в будущем будут носить регулярный характер.