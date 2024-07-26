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В Татарстане стартовал сезон охоты на болотно-луговую дичь

Он продлится по 5 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане стартовал сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Он продлится по 5 декабря, сообщили в госкомитете РТ по биоресурсам.

Охотиться в республике теперь можно на бекасов, дупелей, турухтанов, чибисов, улит и других птиц. С собой можно брать собак пород ретривер, спаниель и легавая, но лишь при наличии документа, который подтверждает происхождение собаки.

Ранее мы сообщали, что во время саммита БРИКС в Татарстане будет введен тотальный запрет на охоту.

флора и фауна