В Татарстане стартовал сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Он продлится по 5 декабря, сообщили в госкомитете РТ по биоресурсам.
Охотиться в республике теперь можно на бекасов, дупелей, турухтанов, чибисов, улит и других птиц. С собой можно брать собак пород ретривер, спаниель и легавая, но лишь при наличии документа, который подтверждает происхождение собаки.
Ранее мы сообщали, что во время саммита БРИКС в Татарстане будет введен тотальный запрет на охоту.