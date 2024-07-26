В лесах Иркутской области потушили три пожара 25 июля

Пожарные завершили борьбу со стихией сразу в двух районах Иркутской области. 25 июля пламя на общей площади 187 га потушили в Мамско-Чуйском и Киренском районах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, сейчас продолжается тушение взятого под контроль очага в Киренском районе.