В лесах Иркутской области потушили три пожара 25 июля

Пожарные завершили борьбу со стихией сразу в двух районах Иркутской области. 25 июля пламя на общей площади 187 га потушили в Мамско-Чуйском и Киренском районах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, сейчас продолжается тушение взятого под контроль очага в Киренском районе.
— Все возгорания сосредоточены на северо-востоке и северо-западе региона. В целом, ситуация стабильная. Хочу отметить, что неблагоприятной остается обстановка с возгораниями в соседней Якутии. Дым ветром несет на север области, — сказал министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
Лес продолжает полыхать на 13 участках в Бодайбинском, Киренском и Мамско-Чуйском районах.
Большая часть пожаров, которые бушуют и из уже потушенных, возникла при грозовых разрядах. Всего потребовалось привлечь к работе за минувшие сутки более 370 специалистов. За обстановкой ежесуточно следят самолеты, а доставку пожарных производит вертолет Ми-8.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что количество участков, затопленных в Тайшетском районе, увеличилось до 53 штук. Вода также зашла на территорию сельского клуба и образовательной организации.