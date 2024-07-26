В Свердловской области на Пермском тракте образовались пробки

В Свердловской области с 25 на 26 июля на трассе Пермь — Екатеринбург затруднено движение. Об этом сообщает «Уралуправтодор» в telegram-канале тракта.
Так, вечером 25 июля учреждение сообщило о проблемах на отрезке со 197 по 200 километр дороги в связи с большим транспортным потоком и аварии на двухсотом километре. Также движение было затруднено с 200 по 208 километр. На месте происшествия в связи с аварией было организовано реверсивное движение. Водителям предложили объехать проблемный участок через село Афанасьевское и деревню Ялым со съездом на 209 километре и возвращением на трассу на 197 километре.
Уже утром 26 июля затор произошел на участках с 311 по 315 километр Пермского тракта по направлению к Екатеринбургу и с 315 по 319 километр в сторону Перми.
— Затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и проведением дорожных работ. Будьте внимательны! Заранее планируйте свой маршрут! — сообщает «Уралуправтодор».