Новые микрорайоны будут строить с необходимой социальной инфраструктурой.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Градостроительный кодекс РФ об обязанности осуществлять строительство инфраструктурных объектов при комплексном развитии территорий (КРТ).
Законопроект предусматривает, что, если решение о комплексном развитии территории будет реализовываться оператором КРТ, такое решение должно предусматривать обязательство обеспечить строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также предназначенных для обеспечения общественного порядка и безопасности на такой территории.
«Мы планируем ввести обязательное условие строительства и ввода социальных объектов. Речь идет о школах, детских садах, объектах здравоохранения при вводе в строй многоквартирных жилых домов. Сегодня обеспеченность социальными учреждениями в некоторых регионах весьма невысокая», — прокомментировал председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
По его словам, такая ситуация складывается из‑за того, что «идет большая комплексная застройка и социальные объекты строиться не успевают».
«В свое время мы передали большое количество полномочий по градостроительной политике в регионы. Среди них есть и установление норм и правил обеспеченности социальными объектами. Но, как мы сегодня видим, не все регионы эти нормы и правила соблюдают. Мы планируем ввести обязательную синхронизацию ввода социальных объектов с вводом жилья», — подчеркнул парламентарий.