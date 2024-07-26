Новые микрорайоны будут строить с необходимой социальной инфраструктурой.

«В свое время мы передали большое количество полномочий по градостроительной политике в регионы. Среди них есть и установление норм и правил обеспеченности социальными объектами. Но, как мы сегодня видим, не все регионы эти нормы и правила соблюдают. Мы планируем ввести обязательную синхронизацию ввода социальных объектов с вводом жилья», — подчеркнул парламентарий.