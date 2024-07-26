В Омске перекроют центральные улицы в воскресенье

В связи с этим в воскресенье с 10:00 до 12:00 прекратят движение транспорта по улице Ленина на участке от улицы Интернациональной до улицы Короленко, включая Соборную площадь и площадь Победы. Также в департаменте общественной безопасности сообщили, что с 8:00 до 12:00 на указанном участке будет запрещена парковка автомобилей.