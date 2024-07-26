В Минтрансе назвали дорогу Омска с зеленой волной светофоров

Как оказалось, в Омске есть такая улица — это улица 10 лет Октября на пересечении с улицами Богдана Хмельницкого и Шебалдина. Если автолюбители попадут в нужное время, то проедут улицу без препятствий, заявили в региональном Минтрансе: транспортные средства следуют по магистрали как бы по расписанию, прибывая к очередному перекрестку в тот момент, когда на нем в данном направлении движения включается зеленый сигнал.