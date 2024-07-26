Ричмонд
+23°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минтрансе назвали дорогу Омска с зеленой волной светофоров

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области рассказали в пятницу, 26 июля 2024 года, о существовании так называемой «зеленой волны» на одной из омских улиц, при которой водители могут проехать всю дорогу, попадая на каждом перекрестке на зеленый сигнал светофора.

«Вам когда-нибудь доводилось проезжать длинную улицу целиком и на каждом перекрестке попадать на зеленый? Да? Отлично, поздравляем, вы попадали в зеленую волну! Это концепт идеальной дороги, когда машины не превышают лимит скорости, а все светофоры запрограммированы так, чтобы обеспечивать им проезд без остановок», — рассказали в омском Минтрансе.

Как оказалось, в Омске есть такая улица — это улица 10 лет Октября на пересечении с улицами Богдана Хмельницкого и Шебалдина. Если автолюбители попадут в нужное время, то проедут улицу без препятствий, заявили в региональном Минтрансе: транспортные средства следуют по магистрали как бы по расписанию, прибывая к очередному перекрестку в тот момент, когда на нем в данном направлении движения включается зеленый сигнал.