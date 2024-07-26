«Уфаводоканал» сообщил график отключений воды на следующей неделе

В Калининском районе Уфы 29 июля с 10 до 22 часов не будет холодной воды на ул. 40 лет Октября, 12, 15, 16, 17, 21; ул. Первомайская, 55, 57; ул. Гончарова, 13, 16, 21, 24; ул. Черниковская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
В Ленинском районе Уфы 30 июля с 11 до 18 часов без холодной воды останутся жильцы дома на ул. Ленина, 47/49.
31 июля в Калининском районе Уфы с 10 до 20 часов горячей и холодной воды не будет по следующим адресам: ул. Вологодская, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 15/1; ул. Ушакова, 56, 60, 62, 62/1, 64, 64/1; ул. Плеханова, 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13; ул. Елецкая, 12, 14, 16, 18, 20, 29, 31; ул. Р. Люксембург, 26, 26а.
В Демском районе с 11 часов утра 31 июля до 10 часов 1 августа холодную воду отключат в домах на ул. Левитана, 7а, 14/2, 14/5, 14/6, 20, 22/2, 23, 21; ул. Правды, 18, 20, 20/2, 20/3, 20/1, 21, 29, 15, 25/1, 31/1, 31/2, 14/7, 14/4, 22/1, 56, 66, 26, 28, 28б, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 42, 44, 44а, 47, 51, 50, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 62/1, 64, 70, 75, 72, 77, 74, 76, 82, 85, 87; ул. Рядовая, 2; ул. П. Морозова, 16, 53, 57, 57/1, 55, 55б, 59, 60, 58, 52, 27, 31, 33, 52а, 50, 50а, 48, 46; ул. Стерлибашевская, 39, 41, 43; ул. Ильменская, 39, 39а; ул. Станционная, 46, 48, 50, 54, 56, 60, 58, 51, 47, 45; ул. Новороссийская, 56, 21, 31а, 31б; пер. Рузаевский, 3, 5, 7, 4, 6; ул. Грозненская, 17, 19, 32, 34, 40; пер. Дружный, 4; ул. Я. Колоса, 6; ул. Восемнадцатого Партсъезда, 41, 41а, 41б; ул. Селегинская, 13, 15а, 15б, 32, 17, 17б, 19, 38, 40; ул. Ильича, 17, 15, 13, 13а, 9а, 7, 3, 1 г, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14.