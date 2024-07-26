«Уфаводоканал» сообщил график отключений воды на следующей неделе

В Калининском районе Уфы 29 июля с 10 до 22 часов не будет холодной воды на ул. 40 лет Октября, 12, 15, 16, 17, 21; ул. Первомайская, 55, 57; ул. Гончарова, 13, 16, 21, 24; ул. Черниковская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.