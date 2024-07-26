Из-за Каспийского циклона МЧС в Челябинской области работает в режиме повышенной готовности

Сообщается, что ведется постоянный обмен информацией с едиными дежурно-диспетчерскими службами городов и районов, организован мониторинг на водных объектах.
«Гидрологическая обстановка в норме, показатели сбросов на водохранилищах и уровень воды на реках не превышают неблагоприятных значений», — прокомментировали в пресс-центре.
Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности: не перегружать электросеть, не использовать неисправные электроприборы.
«Скорректируйте свои планы с учетом погодных условий, отложите по возможности дальние поездки», — рекомендуют спасатели.