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Из-за Каспийского циклона МЧС в Челябинской области работает в режиме повышенной готовности

В связи с погодными условиями подразделения Главного управления МЧС по Челябинской области переведены в режим функционирования «Повышенная готовность», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +23° 1 м/с 95% 759 мм рт. ст. +23°

Сообщается, что ведется постоянный обмен информацией с едиными дежурно-диспетчерскими службами городов и районов, организован мониторинг на водных объектах.

«Гидрологическая обстановка в норме, показатели сбросов на водохранилищах и уровень воды на реках не превышают неблагоприятных значений», — прокомментировали в пресс-центре.

Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности: не перегружать электросеть, не использовать неисправные электроприборы.

«Скорректируйте свои планы с учетом погодных условий, отложите по возможности дальние поездки», — рекомендуют спасатели.

МЧС