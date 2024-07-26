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В Алматы прозвучали сирены

Утром 26 июля в 10:00 в Алматы включили сирены, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: РИА "Новости"

Накануне ДЧС Алматы предупредил население о том, что 26 июля в 10:00 состоится проверка системы оповещения.

Ведомство запланировало кратковременное включение комплекса технических средств системы оповещения (сирены, перехват телерадиоканалов, мобильные уведомления).

Кроме того, спасатели отметили, что при звуковом сигнале необходимо включить телевизоры и радиоприемники, а также проверить информацию в интернет-ресурсах и мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.