Тепло по нормативу: Какие изменения грядут в Петербурге в домах на «сцепке» и сколько мы будем платить

На днях депутат ЗакСобрания Алексей Цивилев поделился списком домов на так называемой «сцепке», которые с начала отопительного сезона начнут платить за тепло по нормативу, а не по показаниям общедомового прибора учета. В списке, предоставленном депутату комитетом по энергетике, значится более 4 тысяч домов в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском районах. В основном, старый фонд.
«Сцепкой» зовется такой тип подключения домов к трубопроводу, когда теплом питается только первый дом в цепочке, а остальные получают тепло уже от него. При этом в первом доме стоит еще и общедомовой прибор учета, который подсчитывает потребление коммунальных ресурсов у всей цепочки домов сразу. Так что теперь изменится у таких «сцепок»?
Подобный подход — нарушение федерального законодательства, разъяснил SPB.KP.RU гендиректор НП ПЖК «Межрегионразвитие» Владислав Воронков. В одном из постановлений Жилищного кодекса от 2012 года прямо требуется, чтобы общий прибор учета устанавливался только на один дом. Один прибор на несколько домов — уже нарушение. Допускается, разве что, подключить к одному прибору новостроящийся цельный жилищный комплекс. Но сейчас речь идет о старых домах. По словам Воронкова, Петербургу не раз прилетали предписания от профильных министерств и Федеральной службы по тарифам: город не имеет права иным образом трактовать федеральный закон.
— Если общедомового прибора нет — жители отказались ставить или ставить нет технической возможности, — то используется норматив. Его в каждом регионе устанавливает уполномоченный орган. В Петербурге это комитет по тарифам, — дополнил эксперт.
Как повлияет переход с прибора на норматив на суммы в квитанциях, получится понять только с началом отопительного сезона. Как только придут квитки за первый месяц с отоплением, например, за октябрь, их можно будет напрямую сравнить с квитками прошлого года. Тарифы на горячую воду и тепло как раз не изменились за этот период. Подсчитать возможные суммы по нормативу можно и раньше, но в каждом доме она будет индивидуальна. Все зависит от площади дома, количества жильцов и других слагаемых.
Перенастроить неправильную «сцепку» возможно, говорит эксперт. Но для этого нужны огромные средства.
— Это одно из требований комплексного развития территорий в России. Нужно провести реконструкцию систем теплоснабжения в городе, и последовательное соединение домов сделать параллельным. Совмещая с капитальным ремонтом домов. Это дорого и долго. Но трубы нужно восстанавливать и обновлять, в стране изношена коммунальная структура. Государство старается выделить 4,5 трлн рублей на реконструкцию теплосетей в регионах, — отметил Владислав Воронков.