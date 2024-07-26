Тепло по нормативу: Какие изменения грядут в Петербурге в домах на «сцепке» и сколько мы будем платить

Как повлияет переход с прибора на норматив на суммы в квитанциях, получится понять только с началом отопительного сезона. Как только придут квитки за первый месяц с отоплением, например, за октябрь, их можно будет напрямую сравнить с квитками прошлого года. Тарифы на горячую воду и тепло как раз не изменились за этот период. Подсчитать возможные суммы по нормативу можно и раньше, но в каждом доме она будет индивидуальна. Все зависит от площади дома, количества жильцов и других слагаемых.