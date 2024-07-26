Какие новые специальности появились в минских вузах

БГУ
В новом учебном году на факультете географии и геоинформатики Белорусского государственного университета откроют уникальную специальность — «страноведение и переводческая деятельность». Выпускники данного направления смогут работать учителями, переводчиками в профильных организациях и на производстве, в туристических, рекламных и IT-компаниях.
Факультет международных отношений также презентует две новые специальности: «международную конфликтологию» и «международную логистику». Выпускники, получившие квалификацию конфликтолога-международника, будут учиться решать конфликты и поддерживать мир через переговоры и дипломатию. Специалисты по международной логистике всегда нужны в логистических фирмах и транспортных центрах.
БГУИР
В 2024 году Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники предлагает новые уникальные специальности. Факультет компьютерного проектирования откроет «электронное машиностроение»: студентов будут учить проектировать и разрабатывать системы автоматического управления, в том числе для технологического оборудования. Выпускники данной специальности смогут работать в организации электронной промышленности, в проектно-конструкторских организациях, компаниях по обслуживанию программно-управляемых технических систем различного назначения.
Факультет информационных технологий и управления предлагает специальность «киберфизические системы», выпускники могут стать востребованными специалистами в области системного проектирования, создания, интегрирования, эксплуатации и администрирования программно-аппаратных комплексов и киберфизических систем. А те, кто обучится специальности «цифровой маркетинг» на инженерно-экономическом факультете, получат знания и навыки для работы в сфере маркетинга как традиционного, так и электронного, а также в IТ-секторе.
БГТУ
В Белорусском государственном технологическом университете запустится «проектирование, строительство и эксплуатация беспилотных систем». На данном направлении будут готовить специалистов по разработке и использованию беспилотных летательных аппаратов.
— Мир шаг за шагом движется к использованию беспилотных систем на наземном, морском и речном транспорте. Беспилотные технологии с использованием искусственного интеллекта используются для предотвращения лесных пожаров, оценки состояния лесного фонда, в землеустройстве, для изучения состояния линий электропередач, трубопроводов, дорог и так далее, — рассказал ректор БГТУ Игорь Войтов.
Последние четыре года БГТУ предоставляет возможность повышения квалификации и переподготовки специалистов в этой области. По словам ректора, обучение пользуется большим спросом. Поэтому университет планирует начать подготовку кадров на первом уровне высшего образования.
Подготовила Савченко Карина.