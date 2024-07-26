Какие новые специальности появились в минских вузах

Факультет информационных технологий и управления предлагает специальность «киберфизические системы», выпускники могут стать востребованными специалистами в области системного проектирования, создания, интегрирования, эксплуатации и администрирования программно-аппаратных комплексов и киберфизических систем. А те, кто обучится специальности «цифровой маркетинг» на инженерно-экономическом факультете, получат знания и навыки для работы в сфере маркетинга как традиционного, так и электронного, а также в IТ-секторе.