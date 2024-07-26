Живем, как в каменном веке — ни телевизоров, ни компьютеров: В Кишиневе опять отключают электричество — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy Distribution сообщает о перерывах в поставках электроэнергии в Кишиневе в пятницу, 26 июля 2024.
Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:
Ботаника
- бул. Дачия, 18, 18/1, 20, 22, 22/2, 22/3, 22/4, 22J, Траян, 999 — с 08:50 до 16:50.
Буюканы
- ул. Месаджер, 5/2 — с 09:00 до 17:00.
- ул. Алба-Юлия, 75, 184, 184/1, 184/2, 184/3, 184/4, 186, 188/2, 190/2, Н. Костин, 61/6, 63A, O. Гибу, 2, 2/2, ⅔, 2/4, 4, 4/2 — с 09:30 до 17:00.
Чеканы
- ул. Варница, 2/7, ⅔, Узинелор, 12 — с 09:10 до 17:00.
Рышкановка
- ул. Петрикань, 84−86, Кантонулуй, 2−10, 10/1, 24, 35−49, 54−58, 58A — с 08:00 до 19:00.