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Живем, как в каменном веке — ни телевизоров, ни компьютеров: В Кишиневе опять отключают электричество — публикуем адреса

Публикуем адреса, по которым отключат электричество в Кишиневе в пятницу, 26 июля 2024.

Поставщик электроэнергии Premier Energy Distribution сообщает о перерывах в поставках электроэнергии в Кишиневе в пятницу, 26 июля 2024.

Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:

Ботаника

  • бул. Дачия, 18, 18/1, 20, 22, 22/2, 22/3, 22/4, 22J, Траян, 999 — с 08:50 до 16:50.

Буюканы

  • ул. Месаджер, 5/2 — с 09:00 до 17:00.
  • ул. Алба-Юлия, 75, 184, 184/1, 184/2, 184/3, 184/4, 186, 188/2, 190/2, Н. Костин, 61/6, 63A, O. Гибу, 2, 2/2, ⅔, 2/4, 4, 4/2 — с 09:30 до 17:00.

Чеканы

  • ул. Варница, 2/7, ⅔, Узинелор, 12 — с 09:10 до 17:00.

Рышкановка

  • ул. Петрикань, 84−86, Кантонулуй, 2−10, 10/1, 24, 35−49, 54−58, 58A — с 08:00 до 19:00.

ЖКХ