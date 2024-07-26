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В Татарстане в выходные ожидается прохладная погода с дождями и сильным ветром

Она установилась под влиянием восточного циклона.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 94% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в выходные ожидается прохладная погода с дождями и сильным ветром. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра республики.

Такая погода установилась под влиянием восточного циклона. Она сохранится до следующей недели.

В пятницу, 26 июля, погода будет облачной с прояснениями. Местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Днем температура воздуха составит от +17 до +22 градусов.

В субботу, 27 июля, в ночное время столбик термометра покажет до +14 градусов, в дневное — до +24 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди с усилением ветра до 18 метров в секунду.

В воскресенье, 28 июля, ночью ожидается от +8 до +13 градусов, а днем от +17 до +22 градусов. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду. Местами пройдет кратковременный дождь.

Напомним, метеоролог КФУ Переведенцев дал прогноз погоды на август в Татарстане. Температура воздуха будет соответствовать норме.