В Татарстане в выходные ожидается прохладная погода с дождями и сильным ветром. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра республики.
Такая погода установилась под влиянием восточного циклона. Она сохранится до следующей недели.
В пятницу, 26 июля, погода будет облачной с прояснениями. Местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Днем температура воздуха составит от +17 до +22 градусов.
В субботу, 27 июля, в ночное время столбик термометра покажет до +14 градусов, в дневное — до +24 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди с усилением ветра до 18 метров в секунду.
В воскресенье, 28 июля, ночью ожидается от +8 до +13 градусов, а днем от +17 до +22 градусов. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду. Местами пройдет кратковременный дождь.
Напомним, метеоролог КФУ Переведенцев дал прогноз погоды на август в Татарстане. Температура воздуха будет соответствовать норме.