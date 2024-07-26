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«Не беспокойтесь». На телефоны казахстанцев пришло президентское оповещение

В 10:30 сегодня, 26 июля, многим казахстанцам пришло президентское оповещение на трех языках, передает Tengrinews.kz.

Источник: Ave Calvar/CC0

«Не беспокойтесь. Проводится проверка системы оповещения населения», — говорится в сообщении.

Отметим, что оповещение получили пока не все казахстанцы.

Оповещение пришло не в виде СМС, оно появилось на экране поверх всех приложений.

Ранее акимат Алматы сообщал, что система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам как по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах.

Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технологии Cell Broadcast — мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия. Запланирована интеграция Mass Alert с автоматической системой раннего оповещения о землетрясении ДЧС Алматы.

Сегодня, 26 июля, в 10 часов утра в Алматы прозвучали сирены. Это тоже была проверка системы оповещения.