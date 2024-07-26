«Не беспокойтесь». На телефоны казахстанцев пришло президентское оповещение

«Не беспокойтесь. Проводится проверка системы оповещения населения», — говорится в сообщении.
Отметим, что оповещение получили пока не все казахстанцы.
Оповещение пришло не в виде СМС, оно появилось на экране поверх всех приложений.
Ранее акимат Алматы сообщал, что система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам как по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах.
Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технологии Cell Broadcast — мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия. Запланирована интеграция Mass Alert с автоматической системой раннего оповещения о землетрясении ДЧС Алматы.
Сегодня, 26 июля, в 10 часов утра в Алматы прозвучали сирены. Это тоже была проверка системы оповещения.