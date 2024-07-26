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Школьники из Узбекистана завоевали более тридцати медалей на Международной математической олимпиаде в Сингапуре

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На олимпиаде по математике в Сингапуре участвовали 74 ученика начальной и средней школ Узбекистана. Домой ребята привезли более тридцати наград, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Финал престижной Сингапурской международной олимпиады по математике (Singapore International Math Olympiad Challenge 2024 — SIMOC) прошел в Сингапуре. В соревнованиях участвовали школьники из Вьетнама, Индии, Индонезии, Ирана, Канады, Китая, Мексики, Малайзии, Новой Зеландии, Пакистана, Сингапура, Таиланда, Турции, Филиппин, Южной Кореи, Японии и других стран мира.

Юные математики из нашей страны показали изобретательность, творческий подход и выдающиеся математические способности. Они завоевали 32 награды: 7 золотых, 9 серебряных и 16 бронзовых медалей.

В общекомандном зачете команда Узбекистана вошла в десятку лидеров по количеству наград и уровню знаний по логике и математике.

Учитывая успех узбекской команды, организаторы предполагают провести один из очередных раундов Международной олимпиады по математике под эгидой SIMOC в Узбекистане.

Напомним, что накануне школьница Раёна Иброхимова из Андижана заняла первое место на Всемирной олимпиаде по немецкому языку в Геттингене.