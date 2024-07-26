Школьники из Узбекистана завоевали более тридцати медалей на Международной математической олимпиаде в Сингапуре

Финал престижной Сингапурской международной олимпиады по математике (Singapore International Math Olympiad Challenge 2024 — SIMOC) прошел в Сингапуре. В соревнованиях участвовали школьники из Вьетнама, Индии, Индонезии, Ирана, Канады, Китая, Мексики, Малайзии, Новой Зеландии, Пакистана, Сингапура, Таиланда, Турции, Филиппин, Южной Кореи, Японии и других стран мира.