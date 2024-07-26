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Сергей Безруков признался, что скучает по детству в Лыскове

Эти моменты артист назвал самыми теплыми воспоминаниями.

Источник: Страница Сергея Безрукова ВКонтакте

Сергей Безруков признался, что скучает по детству в Лыскове Нижегородской области. Ностальгический пост он выложил на своей странице ВКонтакте.

Актер прокатился на мотоцикле за городом с дочерью и сыном и сравнил ощущения со своими детскими воспоминаниями.

Ребенком Сергея Безрукова катал его дед на «Урале» с коляской во время летних каникул на Волге — в Лыскове. Эти моменты артист назвал самыми теплыми воспоминаниями.

«Река для меня лучше, чем море… Может потому, что корни волжские… Родители коренные волжане», — пояснил Безруков.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Сергей Безруков учит дочку рыбачить.