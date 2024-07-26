Сергей Безруков признался, что скучает по детству в Лыскове Нижегородской области. Ностальгический пост он выложил на своей странице ВКонтакте.
Актер прокатился на мотоцикле за городом с дочерью и сыном и сравнил ощущения со своими детскими воспоминаниями.
Ребенком Сергея Безрукова катал его дед на «Урале» с коляской во время летних каникул на Волге — в Лыскове. Эти моменты артист назвал самыми теплыми воспоминаниями.
«Река для меня лучше, чем море… Может потому, что корни волжские… Родители коренные волжане», — пояснил Безруков.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Сергей Безруков учит дочку рыбачить.