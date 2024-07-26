Ричмонд
+23°
облачно, без существенных осадков
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Солнечная и жаркая погода без осадков ждет воронежцев в выходные

Дожди пройдут регион стороной.

Сейчас в Ричмонде: +23° 1 м/с 95% 759 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Последние выходные июля снова будут жаркими в Воронежской области. Это следует из актуального прогноза регионального Гидрометцентра.

В субботу, 27 июля, ночью и утром в районах региона столбики термометров опустятся до +15 градусов, в Воронеже — до +13… +15 градусов. А днем воздух прогреется до +25… +30 по области и до +27… +29 градусов в столице Черноземья.

В воскресенье, 28 июля также днем будет жарко. По области синоптики обещают +27… +32 градуса, в Воронеже — +29… +31 градус. А вот дождей не будет.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в Воронежской области до 16 августа продлили запрет на пребывание на землях лесного фонда. Связано это с чрезвычайной пожарной опасностью в районах региона.