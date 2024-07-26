Солнечная и жаркая погода без осадков ждет воронежцев в выходные

Последние выходные июля снова будут жаркими в Воронежской области. Это следует из актуального прогноза регионального Гидрометцентра.
В субботу, 27 июля, ночью и утром в районах региона столбики термометров опустятся до +15 градусов, в Воронеже — до +13… +15 градусов. А днем воздух прогреется до +25… +30 по области и до +27… +29 градусов в столице Черноземья.
В воскресенье, 28 июля также днем будет жарко. По области синоптики обещают +27… +32 градуса, в Воронеже — +29… +31 градус. А вот дождей не будет.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в Воронежской области до 16 августа продлили запрет на пребывание на землях лесного фонда. Связано это с чрезвычайной пожарной опасностью в районах региона.