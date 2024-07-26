Школьного базара у Дворца спорта в Минске в этом году не будет

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Школьный базар на площадке у столичного Дворца спорта в этом году работать не будет, сообщила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.
По ее словам, школьные ярмарки-продажи в этом году организованы только в торговых объектах, в частности в универмагах Минска. Они уже работают с середины июля.
«Мы учли опыт прошлых лет и сделали вывод, что такой формат позволит создать более комфортные условия для покупателей — начиная от ассортимента, который собран в одном месте, продолжая прохладой кондиционеров в помещении», — пояснила Нагорная, ее слова приводит агентство «Минск-Новости».
Помимо этого, некоторые столичные универмаги организовали работу нестационарных объектов, где в основном продаются школьные канцелярские принадлежности и галантерея.
Что касается площадки у Дворца спорта, то она с этого года перешла на новый формат работы. Там сейчас расположились деревянные шале, в которых функционируют пункты общественного питания.
Сколько стоит «приодеться» к школе
Ориентировочная стоимость школьной экипировки для 1−4 классов составляет от 320 до 1208 рублей. Для 5−9 классов — 330−1080 рублей. Одеть старшеклассника дороже всего: от 390 до 1331 рубля.
В июле-августе в универмагах пройдут акции «День школьника», когда ассортимент можно будет купить со значительной скидкой.
Кроме того, с 1 по 31 августа одежду для школьников, которая была куплена в универмагах «Беларусь» и ЦУМ, смогут бесплатно подшить по размеру и длине.