В ГИБДД Свердловской области раскритиковали работу ремонтников дорог

«Госавтоинспекция выезжает и с подрядчиками работы определенные проводит: здесь необходимо асфальтировать, ямку заделать, а сами они как будто не видят! Приехали, показали: вот здесь делайте, здесь расширьте, здесь знаки поправьте, здесь ограждение, освещение отрегулируйте, чтобы работало, у светофора поменяйте режим. Начинаем работать уже как специалисты дорожных служб. Приходится это делать, — рассказал Кузнецов. — Точно также, как и участники дорожного движения, мы негодуем».