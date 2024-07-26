В ГИБДД Свердловской области раскритиковали работу ремонтников дорог

Также в ведомстве недовольны и организацией объездов, которую осуществляют владельцы дорог. В особенности в этом году неудобства испытывают автомобилисты, стоящие в заторах на ремонтируемом Пермском тракте.
«Госавтоинспекция выезжает и с подрядчиками работы определенные проводит: здесь необходимо асфальтировать, ямку заделать, а сами они как будто не видят! Приехали, показали: вот здесь делайте, здесь расширьте, здесь знаки поправьте, здесь ограждение, освещение отрегулируйте, чтобы работало, у светофора поменяйте режим. Начинаем работать уже как специалисты дорожных служб. Приходится это делать, — рассказал Кузнецов. — Точно также, как и участники дорожного движения, мы негодуем».
В этом году ГАИ вынесло более 1,2 тысячи предписаний из-за плохого содержания дорог их владельцам.
На территории Свердловской области с нчала года зарегистрированы 1227 ДТП, в которых погибли 135 человек.