Ричмонд
+23°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГИБДД Свердловской области раскритиковали работу ремонтников дорог

По данным свердловской Госавтоинспекции, каждое второе ДТП в Свердловской области происходит из-за дефектов дорожного полотна. Как отметил ВРИО начальника ГАИ по Свердловской области Дмитрий Кузнецов, при этом все лето уральцы проводят в многокилометровых пробках из-за ремонтов этих самых дорог.

Также в ведомстве недовольны и организацией объездов, которую осуществляют владельцы дорог. В особенности в этом году неудобства испытывают автомобилисты, стоящие в заторах на ремонтируемом Пермском тракте.

«Госавтоинспекция выезжает и с подрядчиками работы определенные проводит: здесь необходимо асфальтировать, ямку заделать, а сами они как будто не видят! Приехали, показали: вот здесь делайте, здесь расширьте, здесь знаки поправьте, здесь ограждение, освещение отрегулируйте, чтобы работало, у светофора поменяйте режим. Начинаем работать уже как специалисты дорожных служб. Приходится это делать, — рассказал Кузнецов. — Точно также, как и участники дорожного движения, мы негодуем».

В этом году ГАИ вынесло более 1,2 тысячи предписаний из-за плохого содержания дорог их владельцам.

На территории Свердловской области с нчала года зарегистрированы 1227 ДТП, в которых погибли 135 человек.

ГИБДД