ГАИ анонсировала масштабные рейды в Приморье

Напомним, в Приморье произошло серьезное ДТП с участием десятилетнего ребенка. Виновницей аварии стала его мама с явными признаками алкогольного опьянения. Авария случилась в Ханкайском районе в час ночи. Женщина управляла автомобилем с признаками опьянения. В машине вместе с ней находился ее десятилетний сын. При прохождении поворота, водитель не справилась с управлением и съехала в кювет. От механических повреждений в автомобиле произошло возгорание. Женщина и ее сын получили травмы головы и позвоночника, обоим потребовалась госпитализация.