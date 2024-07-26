ГАИ анонсировала масштабные рейды в Приморье

В Приморье с пятницы по воскресенье,
В ходе мероприятий будет задействовано максимальное число личного состава ГАИ. Поводом для проверки водителя на состояние опьянения может стать характерный запах, доносящийся из салона автомобиля, чрезмерная агрессивность или апатия водителя, затрудненная речь.
Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет.
За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет.
Кроме того, если у нетрезвого водителя отсутствует водительское удостоверение, то он может быть арестован на срок до 15 суток.
Напомним, в Приморье произошло серьезное ДТП с участием десятилетнего ребенка. Виновницей аварии стала его мама с явными признаками алкогольного опьянения. Авария случилась в Ханкайском районе в час ночи. Женщина управляла автомобилем с признаками опьянения. В машине вместе с ней находился ее десятилетний сын. При прохождении поворота, водитель не справилась с управлением и съехала в кювет. От механических повреждений в автомобиле произошло возгорание. Женщина и ее сын получили травмы головы и позвоночника, обоим потребовалась госпитализация.