В Челябинской области установили рекорд выживаемости младенцев

«Челябинская область достигла выдающихся успехов в деле снижения младенческой смертности. За это говорит, прежде всего, показатель. Это 3,9 промилле за полгода. Практически на 30% детей в Челябинской области выживает больше, чем в США. В целом по миру это один из лучших европейских показателей. В РФ это показатель за полгода составляет 4,2 промилле», — отметил главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов.