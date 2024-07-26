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В Челябинской области установили рекорд выживаемости младенцев

В Челябинской области установили рекорд выживаемости младенцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Челябинская область достигла выдающихся успехов в деле снижения младенческой смертности. За это говорит, прежде всего, показатель. Это 3,9 промилле за полгода. Практически на 30% детей в Челябинской области выживает больше, чем в США. В целом по миру это один из лучших европейских показателей. В РФ это показатель за полгода составляет 4,2 промилле», — отметил главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов.

Главный специалист Минздрава РФ провел общий анализ состояния педиатрической помощи в Челябинской области. Врачи разобрали реальные случаи и коллегиально обсудили все спорные моменты, выясняя, сделано ли все возможное для спасения ребенка.

медицина