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Перед Крымским мостом стоит почти тысяча машин

В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 960 автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 9.00 пятницы, 26 июля, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 960 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Керчи находится 540 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около двух часов. Скопление транспорта имеется и в Краснодарском крае. Со стороны Тамани стоят 420 машин. На Кубани время ожидания составляет около двух часов.

Очередь в Краснодарском крае появилась в три часа ночи. До этого Крымский мост перекрывали на восемь минут. В шесть утра очередь появилась и со стороны Керчи.