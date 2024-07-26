Перед Крымским мостом стоит почти тысяча машин

По состоянию на 9.00 пятницы, 26 июля, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 960 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди со стороны Керчи находится 540 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что время ожидания составляет около двух часов. Скопление транспорта имеется и в Краснодарском крае. Со стороны Тамани стоят 420 машин. На Кубани время ожидания составляет около двух часов.
Очередь в Краснодарском крае появилась в три часа ночи. До этого Крымский мост перекрывали на восемь минут. В шесть утра очередь появилась и со стороны Керчи.