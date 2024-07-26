Число выехавших из Узбекистана на ПМЖ в Россию снизилось

ТАШКЕНТ, 26 июл — РИА Новости. Число граждан Узбекистана, выехавших на постоянное место жительства в Россию, в январе-июне снизилось в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года — до 760 человек, свидетельствуют обнародованные данные агентства по статистике республики.
«Число выбывших из Узбекистана на постоянное жительство за рубеж в январе-июне составило 5066 человек. Из этого числа в Российскую Федерацию выехало 15%, или 760 человек», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в январе-июне 2023 года на ПМЖ за рубеж из Узбекистана выехало 9004 человека, из них в РФ — 17,6%, или 1584 человека. Таким образом, число выехавших в Россию в первой половине 2024 года снизилось в 2,1 раза.
Число жителей, прибывших в Узбекистан из-за рубежа на ПМЖ в январе-июне, снизилось в 1,46 раза — до 1080 человек, в том числе из РФ — до 390 человек (меньше в 1,5 раза).
По данным официальной статистики, в 2023 году число граждан Узбекистана, выехавших на ПМЖ в РФ, выросло в 1,9 раза по сравнению с 2022 годом — до 2,67 тысячи человек.
Ранее Госкомстат Узбекистана сообщал, что численность русских в республике в 2017—2020 годах снизилась незначительно — на 1,3% до 720,3 тысячи человек, доля в структуре национальностей, проживающих в республике, практически не изменилась и составляет 2,1%.
По данным официальной статистки, наибольший отток жителей Узбекистана произошел в 1991—2011 годах, когда число русских снизилось почти в два раза — до 837,5 тысячи человек. По данным местных социологов и экспертов, наибольшее сокращение русского населения произошло в 90-е годы прошлого века в связи с распадом союзного государства, первоначальным разрывом культурного пространства, а также трудностями переходного периода в экономике республики. По данным официальной статистики, численность населения Узбекистана на 1 июля составило 37,134 миллиона человек (плюс 2,1%, по сравнению с 2023 годом).