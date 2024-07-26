Число выехавших из Узбекистана на ПМЖ в Россию снизилось

По данным официальной статистки, наибольший отток жителей Узбекистана произошел в 1991—2011 годах, когда число русских снизилось почти в два раза — до 837,5 тысячи человек. По данным местных социологов и экспертов, наибольшее сокращение русского населения произошло в 90-е годы прошлого века в связи с распадом союзного государства, первоначальным разрывом культурного пространства, а также трудностями переходного периода в экономике республики. По данным официальной статистики, численность населения Узбекистана на 1 июля составило 37,134 миллиона человек (плюс 2,1%, по сравнению с 2023 годом).