КНБ предупредил водителей о ситуации на границе с Россией

Ранее, 11 июня, сообщалось об ограничениях на границе с Узбекистаном. К примеру, в пункте пропуска «Жибек жолы» это было связано со строительством и расширением дорожного полотна на сопредельной территории на пограничном КПП "Гишт Куприк.