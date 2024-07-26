КНБ предупредил водителей о ситуации на границе с Россией

По распространенным данным, с 29 июля по 3 августа 2024 года в пункте пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе возможны затруднения при пропуске транспорта.
«В указанный период на сопредельной территории запланирован ремонт дорожного полотна в инспекционно-досмотровой зоне КПП “Маштаково”.
Иные пункты, уточнили в Комитете, работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось.
«Просим учесть данные обстоятельства и заблаговременно корректировать маршрут передвижения».
Ранее, 11 июня, сообщалось об ограничениях на границе с Узбекистаном. К примеру, в пункте пропуска «Жибек жолы» это было связано со строительством и расширением дорожного полотна на сопредельной территории на пограничном КПП "Гишт Куприк.