Два города Калининградской области вошли в топ самых загадочных мест России

Калининград в списке занял второе место, расположившись между Санкт-Петербургом и Выборгом. Наш город отдыхающие ценят за европейские улочки, черепичные крыши, форты и рассказы о подземельях с призраками. Также популярны и страшные истории, связанные с прошлым города.