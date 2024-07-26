Два города Калининградской области вошли в топ самых загадочных мест России

Два города в Калининградской области вошли в топ самых загадочных мест России. Список составил сервис Твил, опираясь на мнение туристов из разных регионов страны.
Калининград в списке занял второе место, расположившись между Санкт-Петербургом и Выборгом. Наш город отдыхающие ценят за европейские улочки, черепичные крыши, форты и рассказы о подземельях с призраками. Также популярны и страшные истории, связанные с прошлым города.
Еще один наш город в рейтинге — Светлогорск с его таинственными старыми улочками, который занял 8 место.
В списке интересных мест страны также Переславль-Залесский, Тобольск, Рязань, Гороховец, Углич и Калязин.