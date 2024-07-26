ГАИ предложила мэрии свои запреты для электросамокатов в Екатеринбурге

По его словам, в этот список вошли участки с высоким трафиком. Ведомство добавило туда улицы, соседствующие с образовательными учреждениями.
«По тротуару стало небезопасно ходить. На совещании, которое мы провели с представителями кикшерингов, определены требования, которые сейчас прорабатываются. В том числе по парковке средств индивидуальной мобильности, по ограничениям движения на определенных улицах», — сказал Дмитрий Кузнецов.
По данным управления ГАИ по Свердловской области, с начала текущего года в регионе произошло 91 ДТП с участием кикшеринговых самокатов. В Екатеринбурге 19 из них было связано с наездом на детей. В ДТП с автомобилями пострадали 15 самокатчиков. Еще четверо любителей погонять на кикшеринговых самокатах не справились с управлением и упали сами, получив различные травмы.