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Мэрия начала поиски подрядчика для капремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске

Заявки принимаются до 12 августа.

Источник: Комсомольская правда

Омская мэрия ищет подрядчика для капремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ у омского Телецентра. Прием заявок на участие принимается до 12 августа.

Подрядчик должен будет обновить опорные части, тротуарные консоли, бордюры, перильные и бартерные ограждения, а также провести полное обновление мостового полотна и четырех деформационнных швов, отремонтировать пролетные строения и металические конструкции, восстановить и окрасить опоры.

Проект капремонта моста также подразумевает укрепление конусов насыпей, устройство водоотведения и локально-очистных сооружений, установка совмещенных опор контактной сети и освещения, озеленение прилегающей к мосту территории со стороны Левого берега.

Подрядчик также будет должен внимание подходам со стороны проспекта Мира и «G-Drive Арены». На этом месте появятся дополнительные и расширенные тротуары, а в районе арены оборудуют спуск для маломобильных граждан.

Во время ремонтных работ на опорах и пролетах моста установят светодиодные светильники. У архитектурной подсветки будет несколько режимов работы, а ее цветовые решения будут совпадать с находящими вблизи телебашней и «G-Drive Ареной».