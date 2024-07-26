Государству вернули охотничьи угодья в Костанайской области

Природоохранная прокуратура Костанайской области в ходе проверки установила, что в 2011 году ТОО «Силвер СК» предоставлено право на ведение охотничьего хозяйства площадью 212 тысяч гектаров на территории Камыстинского района.
«В дальнейшем решением Верховного суда от 22 ноября 2022 года ТОО “Силвер СК” признано банкротом и не имело ресурсов для организации полноценной егерской службы. Однако уполномоченным органом меры по возврату угодий в распоряжение государства не принимались», — сообщили в надзорном органе.
По акту прокурорского надзора договор на ведение охотничьего хозяйства расторгнут, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.