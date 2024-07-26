Государству вернули охотничьи угодья в Костанайской области

«В дальнейшем решением Верховного суда от 22 ноября 2022 года ТОО “Силвер СК” признано банкротом и не имело ресурсов для организации полноценной егерской службы. Однако уполномоченным органом меры по возврату угодий в распоряжение государства не принимались», — сообщили в надзорном органе.