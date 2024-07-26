В выходные в Хабаровском крае ожидаются дожди и настоящие ливни

Вот и почти прошел июль, еще несколько дней, и здравствуй, август! Красивый, зрелый, ароматный! Он одарит нас всеми красками щедрой осени.
Но с июлем мы пока не прощаемся. В предстоящие выходные погоду в крае будут определять фронтальные разделы, под влиянием которых пройдут кратковременные дожди и ливни, ожидается преобладание ветра восточного направления 5−10 метров в секунду, местами 8−13 метров.
Температура ночью +13…+20 градусов, днем воздух прогреется до + 23…+30 градусов. Ливни наиболее вероятны в южных районах края.
— В Хабаровске в субботу в основном без осадков, вечером пройдет небольшой дождь, в воскресенье ожидается кратковременный дождь, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва. — Ветер восточного направления до 4−9 метров в секунду. Температура ночью в субботу +16…+18, днем +26…+28 градусов, в воскресенье к утру столбик термометра поднимется до +18…+20, после обеда до + 25…+27 градусов.
Еще не время подводить итоги июля, но все же.
— Второй месяц лета в нашем крае не удивлял аномалиями, — говорит Никита Перерва. — Но особенность его в том, что он оказался контрастным, что случается не так часто. Первая и вторая декады месяца по температурам были в пределах нормы. Наблюдались волны тепла, которые сменялись волнами холода, они друг друга уравновешивали.
А вот осадки по территории края выпали неравномерно. Так, в Хабаровске их было не так много, чуть больше половины от нормы в первой декаде, а во второй — всего треть. А вот в Бикине прошли хорошие дожди, тут во второй декаде выпало почти четыре декадных нормы осадков.
По ощущениям, нынешний июль казался прохладным. Хабаровчане не задыхались от духоты и жары, которая усугублялась высокой влажностью. Дневные температуры в отдельные дни действительно понижались до +18…+20 градусов. Но, по словам синоптика, июль бывал и холоднее. К примеру, в 1991 году в Хабаровске днем столбик термометра опускался до +15…+18 градусов. Что касается начала августа, то в первой декаде месяца обычно наблюдаются еще высокие летние температуры, нередко к нам поднимается тропический воздух, ночные температуры будут в пределах +15…+20 градусов, дневные + 23…+30 градусов. Не обойдется без кратковременных дождей и ливней, потому что фронтальные разделы еще будут оказывать свое влияние на погоду в первой декаде месяца.
А впрочем, ничего удивительного, август — самый дождливый месяц года.