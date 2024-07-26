В выходные в Хабаровском крае ожидаются дожди и настоящие ливни

По ощущениям, нынешний июль казался прохладным. Хабаровчане не задыхались от духоты и жары, которая усугублялась высокой влажностью. Дневные температуры в отдельные дни действительно понижались до +18…+20 градусов. Но, по словам синоптика, июль бывал и холоднее. К примеру, в 1991 году в Хабаровске днем столбик термометра опускался до +15…+18 градусов. Что касается начала августа, то в первой декаде месяца обычно наблюдаются еще высокие летние температуры, нередко к нам поднимается тропический воздух, ночные температуры будут в пределах +15…+20 градусов, дневные + 23…+30 градусов. Не обойдется без кратковременных дождей и ливней, потому что фронтальные разделы еще будут оказывать свое влияние на погоду в первой декаде месяца.