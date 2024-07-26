Спасите мир: «Дэдпул и Росомаха» слили в Сеть в день премьеры

Рейтинг этот был у всех лент про Дэдпула, но ранее они не входили в упомянутый марвеловский канон, так как права принадлежали студии «Фокс» (об этом голос Дэдпула ехидно сообщает в первые секунды картины). И теперь уже в прологе фильма нам наглядно объясняют, почему маленьким детям тут не место. Дэдпул в своем красочном костюме врывается на кладбище и раскапывает могилу Росомахи/Логана, уверенный, что супергерой умереть не мог. Осквернение могилы заканчивается надругательством над трупом, а потом на Дэдпула нападают враги, и он дерется с ними костями Росомахи. Жестоко, с отрыванием конечностей и гротескными фонтанами крови. А потом исполняет непристойный танец — и всё это под начальные титры и песенку NSYNC.