Жарко, очень жарко. Синоптики о погоде в выходные

Сегодня и в выходные дни по всей территории Узбекистана ожидается малооблачная и очень жаркая погода. В дневные часы по большей части территории воздух прогреется до 38−43 градусов, по югу и пустынной зоне местами до 44−45 градусов.
Ветер 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах возможны порывы до 20−23 метров в секунду с пыльным поземком.
Ташкент
В столице малооблачно и без осадков. Ветер восточный 3−8 метров в секунду, местами с усилением до 10−12 метров в секунду. Температура ночью 25−27 градусов, днем 39−42 градуса.