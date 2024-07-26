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Жарко, очень жарко. Синоптики о погоде в выходные

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет рассказал, какая погода ждет узбекистанцев в выходные, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 94% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: Podrobno.uz

Сегодня и в выходные дни по всей территории Узбекистана ожидается малооблачная и очень жаркая погода. В дневные часы по большей части территории воздух прогреется до 38−43 градусов, по югу и пустынной зоне местами до 44−45 градусов.

Ветер 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах возможны порывы до 20−23 метров в секунду с пыльным поземком.

Ташкент

В столице малооблачно и без осадков. Ветер восточный 3−8 метров в секунду, местами с усилением до 10−12 метров в секунду. Температура ночью 25−27 градусов, днем 39−42 градуса.