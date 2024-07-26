Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Челябинской области второй раз выиграл в лотерею крупную сумму

Ранее мужчина выиграл 41 млн рублей.

Житель Челябинской области второй раз выиграл в лотерею крупную сумму, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинец после триумфального выигрыша 41 млн рублей решил поучаствовать в розыгрыше 86527-го тиража лотереи «5 из 36» Как и в прошлый раз, мужчина рандомно отметил числа в билете, что привело его к выигрышу 1 млн 756 тыс. 584 рублей.

Свой первый выигрыш мужчина потратил на покупку двух квартир, новый автомобиль для супруги и подарил по 1 млн маме и теще. На второй выигрыш Вячеслав отремонтирует второй этаж в своем доме.