Житель Челябинской области второй раз выиграл в лотерею крупную сумму

Челябинец после триумфального выигрыша 41 млн рублей решил поучаствовать в розыгрыше 86527-го тиража лотереи «5 из 36» Как и в прошлый раз, мужчина рандомно отметил числа в билете, что привело его к выигрышу 1 млн 756 тыс. 584 рублей.