Житель Челябинской области второй раз выиграл в лотерею крупную сумму, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Челябинец после триумфального выигрыша 41 млн рублей решил поучаствовать в розыгрыше 86527-го тиража лотереи «5 из 36» Как и в прошлый раз, мужчина рандомно отметил числа в билете, что привело его к выигрышу 1 млн 756 тыс. 584 рублей.
Свой первый выигрыш мужчина потратил на покупку двух квартир, новый автомобиль для супруги и подарил по 1 млн маме и теще. На второй выигрыш Вячеслав отремонтирует второй этаж в своем доме.