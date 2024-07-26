У железнодорожного вокзала «Казань-2» появились почти 50 новых скамеек и урн

Для удобства жителей и гостей города установлены 30 скамеек со спинками и без них, 15 вместительных бетонных урн. На следующей неделе планируется поставить элементы для навигации. 24 указателя, направляющих к вокзалу, метро или остановке общественного транспорта, вмонтируют прямо в плитку.