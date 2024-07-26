У железнодорожного вокзала «Казань-2» появились почти 50 новых скамеек и урн

Для удобства жителей и гостей города установлены 30 скамеек со спинками и без них, 15 вместительных бетонных урн. На следующей неделе планируется поставить элементы для навигации. 24 указателя, направляющих к вокзалу, метро или остановке общественного транспорта, вмонтируют прямо в плитку.
Ранее мэр Казани Ильсур Метшин поручил разработать план посадки в сквере крупномерных деревьев. Работы по озеленению планируется провести осенью.
Благоустройство выполняется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», которая входит в национальный проект «Жилье и городская среда».
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию«, глава государства анонсировал новые национальные проекты “Кадры”, “Молодежь России”, “Продолжительная и активная жизнь”, “Семья” и “Экономика данных”.