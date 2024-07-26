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В пострадавшем от паводка Усть-Ишимском районе Омской области просушили 259 домов

Осталось просушить еще 80 домов.

Источник: Комсомольская правда

В Усть-Ишимском районе Омской области продолжаются работы по ликвидации последствий весеннего паводка. Сейчас там просушено уже 259 домов, осталось просушить еще 80.

Для просуши домов задействовали 260 тепловых пушек и более 150 человек — сотрудники МЧС и министерства региональной безопасности, а также добровольцы.

«За пострадавшими населенными пунктами Усть-Ишимского района закреплено 10 районов нашей области и город Омск. Бригады приступают к ремонту домов. Задача — помочь в первую очередь пожилым, многодетным и другим незащищенным категориям граждан. От наших муниципалитетов на территории Усть-Ишимского района уже работают 25 бригад, всего более 100 человек» — рассказал губернатор Виталий Хоценко.

Комиссии завершили формировать списки домов, нуждающихся в капремонте. Минстрой Омской области начал выплачивать пострадавшим от паводка омичам компенсации — 7 тыс. рублей за кв.м.