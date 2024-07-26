В пострадавшем от паводка Усть-Ишимском районе Омской области просушили 259 домов

«За пострадавшими населенными пунктами Усть-Ишимского района закреплено 10 районов нашей области и город Омск. Бригады приступают к ремонту домов. Задача — помочь в первую очередь пожилым, многодетным и другим незащищенным категориям граждан. От наших муниципалитетов на территории Усть-Ишимского района уже работают 25 бригад, всего более 100 человек» — рассказал губернатор Виталий Хоценко.