Сирены снова выли в Красноармейском районе Волгограда ночью 26 июля

Ночью 26 июля жители Красноармейского Волгограда вновь проснулись от тревожного воя сирен. По словам горожан, завывающие звуки доносились со стороны нефтеперерабатывающего завода далеко за полночь. Первые сообщения в соцсетях появились около 2.30.
«Не удивили», «Странно было бы, если бы хоть одна ночь была без сирены», «Бояться надо тишины», — комментируют вой сирен жители самого южного района Волгограда. В последние время тревожные звуки раздаются все чаще.
Дважды в этом году НПЗ «Лукойла» подвергался атакам украинских дронов, после чего на нефтеперерабатывающем заводе тушили пожары.