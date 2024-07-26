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Сирены снова выли в Красноармейском районе Волгограда ночью 26 июля

Жителей юга Волгограда разбудили ночные сирены.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 26 июля жители Красноармейского Волгограда вновь проснулись от тревожного воя сирен. По словам горожан, завывающие звуки доносились со стороны нефтеперерабатывающего завода далеко за полночь. Первые сообщения в соцсетях появились около 2.30.

«Не удивили», «Странно было бы, если бы хоть одна ночь была без сирены», «Бояться надо тишины», — комментируют вой сирен жители самого южного района Волгограда. В последние время тревожные звуки раздаются все чаще.

Дважды в этом году НПЗ «Лукойла» подвергался атакам украинских дронов, после чего на нефтеперерабатывающем заводе тушили пожары.