Минобрнауки РФ Фальков заложил фундамент под башню уникального телескопа

«Это самый значимый из строящихся и проектируемых объектов Национального гелиогеофизического комплекса РАН, — подчеркнул Валерий Фальков. — Новый инструмент позволит ученым проводить как фундаментальные, так и прикладные исследования».
С помощью этого телескопа-коронографа можно будет изучать природу магнитных полей и цикличность солнечной активности. «В частности, исследовать тонкую структуру фотосферы, которая недоступна для телескопов малого диаметра и орбитальных обсерваторий», — пояснил директор Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Андрей Медведев. — Вместе с другими инструментами комплекса он позволит изучить все околоземное космическое пространство и создавать модели, позволяющие прогнозировать космическую погоду".
Проект Крупного солнечного телескопа-коронографа (КСТ-3) Института солнечно-земной включает 30-метровую башню для телескопа, здание для технологического оборудования, лабораторный и административный корпуса. Телескоп будет располагаться в верхней части башни на вращающейся платформе. Высота всей конструкции составит 42 метра, общий вес телескопа — 120 тонн. Объект будет иметь сейсмостойкость в 9 баллов, так как находится на территории Байкальской рифтовой зоны, где часто происходят землетрясения.
Сдать КСТ-3 в эксплуатацию планируют к 2030 году.