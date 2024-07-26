Минобрнауки РФ Фальков заложил фундамент под башню уникального телескопа

Проект Крупного солнечного телескопа-коронографа (КСТ-3) Института солнечно-земной включает 30-метровую башню для телескопа, здание для технологического оборудования, лабораторный и административный корпуса. Телескоп будет располагаться в верхней части башни на вращающейся платформе. Высота всей конструкции составит 42 метра, общий вес телескопа — 120 тонн. Объект будет иметь сейсмостойкость в 9 баллов, так как находится на территории Байкальской рифтовой зоны, где часто происходят землетрясения.